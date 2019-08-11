"Наполи" - "Барселона" - 0:4 (видеообзор матча)

"Барселона" в товарищеском матче разгромила "Наполи" со счетом 4:0. Встреча состоялась в США. Победу каталонскому клубу принесли голы Луиса Суареса (дубль), Антуана Гризманна и Усмана Дембеле.

Видео: "Барселона" - "Наполи" - 4:0

Не пропустите: Гол Месси со штрафного "Ливерпулю" признан лучшим в сезоне-2018/19. | http://soccernews.ru