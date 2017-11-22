"Наполи" берет уверенный реванш у "Шахтера", но по-прежнему лишь третий в группе F
Лидер итальянской Серии А "Наполи", в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов в квартете "F", принимал донецкий "Шахтер". Для хозяев этот матч имел решающее значение. Только победа оставляла шансы команде Маурицио Сари на борьбу за выход в 1/8 финала турнира. Для "горняков" же любой результат, кроме поражения, означал выход в раунд плей-офф.
Пока гости еще только входили в игру, игроки "Наполи" организовали фактически голевую атаку. Инсинье с левого фланга забросил мяч в район угла вратарской, куда врывался Кальехон. Однако Пятов вовремя вышел на игрока неаполитанцев и спас свою команду от пропущенного мяча.
Но донетчане не испугались стартового прессинга от хозяев поля и вскоре наладили свою излюбленную комбинационную игру. Уже на 5-й минуте Тайсон нанес первый удар по воротам, но мяч полетел чуть выше перекладины. А спустя еще некоторое время "Шахтер" огрызнулся по-настоящему. Феррейра в подкате в центре поля выбил мяч из-под ног игрока команды соперника. Дальше Фред разрезал оборону "Наполи" передачей, а Тайсон под углом вывалился на ворота. Решил бразилец пробить низом в ближний угол, но немного не попал в створ.
Однако этот выпад донетчан заставил призадуматься подопечных Маурицио Сарри. Хозяева понимали, что уходить в атаку с головой может быть чревато. Команде Паулу Фонсеки это и нужно было. Гости спокойно катали мяч в центре поля, а при обороне отходили всей командой назад, так что пробиться к воротам неаполитанцам никак не удавалось.
Впрочем, до перерыва соперники все же обменялись по одной голевой атаке. На 28-й минуте Гамшик великолепной передачей вразрез вывел Инсинье на ударную позицию, тот с левого края штрафной вторым касанием нанес фирменный удар в дальний верхний угол, но Пятов в эффектном прыжке перевел мяч рукой на угловой.
"Шахтер" ответил минут через пять. Марлос получил мяч на линии штрафной, "качнул" Хюсая на замахе, убрав мяч под правую, и с 12-ти метров нанес плотный удар. К счастью хозяев поля мяч полетел точно в руки Рейна. И хотя "горняки" не забили в этой атаке, а также в ряде других перспективных выпадов, донетчане оставляли отличное впечатление на поле, ни в чем не уступая лидеру Серии А.
Со старта второй половины матча от "Наполи" можно было ожидать более активных действий. Однако какое-то время на поле сохранялось равенство. На попытки неаполитанцев обострить игру, гости отвечали своим выпадом. Хорош был в розыгрыше Фред, но его удару с линии штрафной не хватило хладнокровности.
Перелом в игре наметился где-то к 55-й минуте. Хозяева сначала организовали парочку острых выпадов, а потом случился просто невероятный по красоте гол. Инсинье получил мяч на левом фланге, сместился в центр и метров с 25-ти идеальным ударом уложил мяч в дальний верхний угол. Как ни старался Пятов вытащить этот мяч, у него ничего не получилось – 1:0.
"Шахтер" бросился отыгрываться, на некоторое время забрав мяч под контроль. Однако надолго "горняков" не хватило. Вскоре у донетчан стала сказываться усталость, и "Наполи" легко выровнял игру. У гостей появились ошибки, чего до этого практически не наблюдалось. Одна из них могла привести ко второму взятию ворот Пятова. Бутко у собственных ворот буквально подарил мяч Мертенсу, тот не стал жадничать и покатил снаряд на Зелиньски. Петру оставалось с десяти метров поразить абсолютно пустые ворота, но он пустил мяч выше перекладины.
Впрочем, разочарование тифози итальянской команды длилось недолго. Через 10 минут счет был удвоен. Зелиньски прорвался к штрафной, сыграл вперед на Мертенса, а сам рванул открываться. Бельгиец спиной почувствовал партнера и вернул тому мяч, а Зелиньски с пяти метров расстрелял ворота Пятова – 2:0.
На этом "горняки" выбросили белый флаг. Не было у них сил даже обороняться. Именно по этой причине "Наполи" довел дело до разгрома. После подачи углового Альбиоль выиграл борьбу на втором этаже и пробил в дальний угол, Пятов невероятным образом до мяча дотянулся, но отбил точно на голову прочитавшему ситуацию Мертенсу, который с метра добил снаряд в сетку – 3:0.
Команда Маурицио Сарри берет уверенный реванш у "Шахтера", но по-прежнему располагается на третьей строчке в группе. Все в этом квартете решит последний тур. Расклад остается прежним. "Горнякам" для выхода в 1/8 финала достаточно будет не проиграть дома "Манчестер Сити".
"Наполи" – "Шахтер" – 3:0
Голы: Инсинье, 56 – 1:0. Зелиньски, 81 – 2:0. Мертенс, 83 – 3:0.
"Наполи": Рейна, Маджо, Хюсай, Альбиоль, Кирикеш, Диавара, Зелиньски (Руй, 86), Гамшик (Рог, 77), Кальехон, Инсинье (Алан, 65), Мертенс.
"Шахтер": Пятов, Бутко, Ордец, Ракицкий, Исмаили, Степаненко (Патрик, 70), Фред, Тайсон, Бернард, Марлос (Дентиньо, 79), Феррейра.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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|0
|Группа G
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|М
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|1
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