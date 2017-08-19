"Наполи" без проблем обыгрывает "Верону"

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"Наполи" без проблем обыгрывает "Верону"

В рамках первого тура итальянской Серии А "Наполи" на выезде спокойно разобрался с "Вероной".

"Верона" – "Наполи" - 1:3

Голы: Супреан, 32 (автогол) - 0:1, Милик, 39 - 0:2, Гулям, 62 - 0:3, Паццини, 83 (пенальти) - 1:3.

"Верона": Николас, Эрто (Валоти, 86), Касерес, Феррари, Супреан, Ромуло, Бюхель, Дзакканьи (Фарес, 64), Бесса, Верде, Черчи (Паццини, 72).

"Наполи": Рейна, Гулям, Кулибали, Хюсай, Кирикеш, Гамшик (Аллан, 66), Диавара, Кальехон (Джаккерини, 73), Зелиньски, Инсинье, Милик (Мертенс, 61).

Удаление: Хюсай (82). 

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