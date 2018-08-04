"Наполи" близок к подписанию двух новичков

"Наполи" в ближайшее время подпишет двух новых футболистов, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, неаполитанцы усилятся вратарём "Стандарда" Гильермо Очоа и защитником "Лилля" Кевеном Малтюи.

Мексиканского голкипера "Наполи" собирается арендовать на один сезон, а французского бека выкупить за 10 миллионов евро.

Не пропустите: "Наполи" готов заплатить 50 миллионов евро за форварда сборной Италии. | http://soccernews.ru