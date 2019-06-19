"Наполи" близок к подписанию Хамеса: названы условия сделки

Полузащитник мадридского "Реала" Хамес Родригес, скорее всего, продолжит карьеру в "Наполи".

По информации журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио, клубы практически договорились об условиях трансфера.

Речь идёт об аренде до конца следующего сезона с правом выкупа за 30 миллионов евро.

Напомним, что два последних года Хамес провёл в "Баварии", а в "Реале" на него не рассчитывают.

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