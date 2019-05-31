"Наполи" близок к подписанию игрока ЦСКА

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"Наполи" близок к подписанию игрока ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон может во время летнего трансферного окна оказаться в "Наполи", сообщает исландский журналист Хервар Хафлидасон.

По его информации, клубы уже договорились о трансфере 20-летнего футболиста. Сумма возможной сделки пока неизвестна.

ЦСКА купил перспективного хавбека в августе прошлого года за 4 миллиона евро и заключил с ним контракт до июня 2023 года.

В текущем сезоне Сигурдссон сыграл за армейцев 27 матчей, забил 7 голов и сделал 2 ассиста.

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