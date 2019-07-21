"Наполи" близок к подписанию македонского хавбека

Хавбек "Фенербахче" Элиф Элмас близок к переходу в "Наполи".

Как сообщает Sky Sport Italia, стороны уже достигли договоренности по трансферу 19-летнего македонца. Стоимость сделки составит 16 миллионов евро плюс бонусы.

Элмас перебрался в "Фенербахче" в 2017 году. В прошлом сезоне на его счету четыре забитых мяча в 40 играх.

Читайте также: "Наполи" нашел альтернативу Хамесу в чемпионате Франции. | http://soccernews.ru