"Наполи" близок к подписанию македонского хавбека

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"Наполи" близок к подписанию македонского хавбека

Хавбек "Фенербахче" Элиф Элмас близок к переходу в "Наполи".

Как сообщает Sky Sport Italia, стороны уже достигли договоренности по трансферу 19-летнего македонца. Стоимость сделки составит 16 миллионов евро плюс бонусы.

Элмас перебрался в "Фенербахче" в 2017 году. В прошлом сезоне на его счету четыре забитых мяча в 40 играх.

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