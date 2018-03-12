"Наполи" близок к подписанию полузащитника "Сампдории"
"Наполи" близок к подписанию полузащитника "Сампдории" Лукаса Торрейры, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, неаполитанцы уже согласовали детали личного контракта с 22-летним уругвайцем, который готов подписать пятилетнее соглашение с зарплатой 1,5 миллиона евро за сезон.
Стоит отметить, что в договоре Торрейры с "Сампдорией" прописана сумма отступных в размере 25 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|27
|71
|2
|Наполи
|28
|70
|3
|Рома
|28
|56
|4
|Лацио
|28
|53
|5
|Интер Милан
|27
|52
|6
|Милан
|27
|47
|7
|Сампдория
|27
|44
|8
|Аталанта
|26
|41
|9
|Фиорентина
|27
|38
|10
|Торино
|27
|36
|11
|Удинезе
|27
|33
|12
|Болонья
|28
|33
|13
|Дженоа
|27
|30
|14
|Кальяри
|27
|26
|15
|Кьево
|27
|25
|16
|Кротоне
|27
|24
|17
|Сассуоло
|27
|24
|18
|СПАЛ
|28
|24
|19
|Хеллас Верона
|27
|22
|20
|Беневенто
|27
|10