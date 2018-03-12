"Наполи" близок к подписанию полузащитника "Сампдории" Лукаса Торрейры, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, неаполитанцы уже согласовали детали личного контракта с 22-летним уругвайцем, который готов подписать пятилетнее соглашение с зарплатой 1,5 миллиона евро за сезон.

Стоит отметить, что в договоре Торрейры с "Сампдорией" прописана сумма отступных в размере 25 миллионов евро.

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