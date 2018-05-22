"Наполи" близок к подписанию португальского вратаря

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"Наполи" близок к подписанию португальского вратаря

Вратарь лиссабонского "Спортинга" Руй Патрисиу может перейти в "Наполи", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, португальский голкипер в ближайшее время должен пройти медицинское обследование в неаполитанском клубе. "Наполи" пока не удается согласовать трансфер игрока. "Спортинг" оценивает его в 35 миллионов евро, но итальянцы не готовы платить больше 18 миллионов.

При этом сам Патрисиу хочет сменить клуб, после того, как на него и его одноклубников напали фанаты.

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