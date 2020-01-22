"Наполи" близок к покупке форварда "Интера" за 25 миллионов евро

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"Наполи" близок к покупке форварда "Интера" за 25 миллионов евро

Нападающий "Интера" Маттео Политано в ближайшее время перейдет в "Наполи", сообщает журналист Sky Sport Italy Фабрицио Романо в своем Twitter.

По данным источника, неаполитанский клуб согласовал трансфер футболиста за 25 миллионов евро. Таким образом, для завершения сделки форварду осталось пройти медицинское обследование.

В нынешнем сезоне 26-летний Политано провел за "Интер" 15 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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