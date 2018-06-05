"Наполи" близок к покупке немецкого вратаря

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"Наполи" близок к покупке немецкого вратаря
Спортивный директор "Байера" Руди Фоллер подтвердил информацию о том, что голкипера Бернд Лено может перейти в "Наполи".

"Мы можем продано Лено на своих условиях. "Наполи" пытался купить его еще в 2017 году, но тогда нам не кем было его заменить и мы отказались продавать Лено. Теперь с приходом Градецки у нас есть замена для Лено", - приводит слова Фоллера Football Italia.

В минувшем сезоне 26-летний Лено провел за "Байер" 38 матчей и пропустил 49 голов.

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