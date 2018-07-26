"Наполи" близок к покупке сенегальца за 15 миллионов евро

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"Наполи" близок к покупке сенегальца за 15 миллионов евро

Сенегальский защитник "Бордо" Юссуф Сабали перейдет в "Наполи", сообщает L’Еquipe.

По сведениям издания, клубы уже обо всем договорились. Сумма трансфера составит 15 миллионов. Для завершения трансфера "Наполи" осталось лишь согласовать с игроком условия личного контракта.

В прошлом сезоне 25-летний Сабали провел за "Бордо" 39 матчей во всех турнирах и отдал 6 результативных передач.

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