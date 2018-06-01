"Наполи" близок к покупке воспитанника "Милана"

"Наполи" практически достиг договоренности по трансферу Симоне Верди.

Как сообщает GianlucaDiMаrzio.com, 25-летний вингер "Болоньи" обойдется клубу в 25 миллионов евро.

В минувшем сезоне Верди провел 35 матчей, в которых отметился 10 голами и 10 ассистами.

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