"Наполи" близок к продлению контракта с трансферной целью "Реала" и "Барселоны"

Теги наполиреал мадридфабиан руисбарселона

"Наполи" близок к продлению контракта с трансферной целью "Реала" и "Барселоны"

"Наполи" в ближайшее время может продлить контракт с испанским полузащитником Фабианом Руисом, сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

По сведениям источника, итальянский клуб предложил футболисту контракт с зарплатой в 3,2 миллиона евро. 

Ранее сообщалось, что Руис входит в сферу интересов "Реала" и "Барселоны".

В нынешнем сезоне 24-летний Руис провел за "Наполи" 40 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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