"Наполи" близок к продлению контракта с ведущим защитником

"Наполи" близок к продлению контракта с защитником Эльсеидом Хюсаем, сообщает итальянская пресса.

Стороны согласовали новый договор, который будет рассчитан до лета 2023 года. Действующее соглашение истекает в 2021 году.

24-летний Хюсай выступает за "Наполи" с 2015 года, сыграл 135 матчей и сделал 5 ассистов.

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