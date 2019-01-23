"Наполи" близок к согласованию еще одного трансфера

Хавбек "Вильярреала" Пабло Форнальс близок к переходу в "Наполи".

Как сообщает Football Italia, итальянский клуб готов удовлетворить финансовые запросы "желтой субмарины" и выплатить за 22-летнего игрока 30 миллионов евро.

Напомним, что ранее интерес к футболисту проявляла "Барселона".

В текущем сезоне Форнальс провел 29 игр, в которых отметился тремя голами и четырьмя ассистами.

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