"Наполи" - "Болонья" - 3:1, "Фиорентина" - "Верона" - 1:4 (обзоры)

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"Наполи" - "Болонья" - 3:1, "Фиорентина" - "Верона" - 1:4 (обзоры)Смотрите видеообзоры матчей 22-го тура итальянской Серии А, в которых "Наполи" и "Верона" обыграли соответственно "Болонью" и "Фиорентину".

Также читайте отчет об играх. | soccernews.ru

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10 Торино 22 32
11 Фиорентина 22 28
12 Болонья 22 27
13 Кьево 22 22
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15 Дженоа 22 21
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