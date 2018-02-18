"Наполи", "Болонья" и "Беневенто" одержали победы в 25 туре Серии А

В рамках 25-го тура итальянской Серии А "Наполи", "Болонья" и "Беневенто" соответственно одержали победы над СПАЛом, "Сассуоло" и "Кротоне".

"Наполи" - СПАЛ - 1:0

Гол: Аллан, 6 - 1:0.

"Наполи": Рейна, Хюсай, Альиболь, Кулибали, Руй, Аллан, Жоржиньо (Диавара, 90+1), Хамшик (Зьелински, 71), Кальехон (Рог, 87), Мертенс, Инсинье.

"Болонья" - "Сассуоло" - 2:1

Голы: Поли, 12 - 1:0, Бабакар, 38 - 1:1, Пульгар, 88 - 2:1.

Удаление: Голданига, 86 ("Сассуоло").

"Беневенто" - "Кротоне" - 3:2

Голы: Крочата, 11 - 0:1, Сандро, 37 - 1:1, Виола, 65 - 2:1, Бенали, 73 - 2:2, Диабате, 89 - 3:2.

Напомним, ранее "Ювентус" минимально выиграл у "Торино". | soccernews.ru