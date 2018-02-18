"Наполи", "Болонья" и "Беневенто" одержали победы в 25 туре Серии А

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"Наполи", "Болонья" и "Беневенто" одержали победы в 25 туре Серии АВ рамках 25-го тура итальянской Серии А "Наполи", "Болонья" и "Беневенто" соответственно одержали победы над СПАЛом, "Сассуоло" и "Кротоне".

"Наполи" - СПАЛ - 1:0

Гол: Аллан, 6 - 1:0.

"Наполи": Рейна, Хюсай, Альиболь, Кулибали, Руй, Аллан, Жоржиньо (Диавара, 90+1), Хамшик (Зьелински, 71), Кальехон (Рог, 87), Мертенс, Инсинье.

"Болонья" - "Сассуоло" - 2:1

Голы: Поли, 12 - 1:0, Бабакар, 38 - 1:1, Пульгар, 88 - 2:1.

Удаление: Голданига, 86 ("Сассуоло").

"Беневенто" - "Кротоне" - 3:2

Голы: Крочата, 11 - 0:1, Сандро, 37 - 1:1, Виола, 65 - 2:1, Бенали, 73 - 2:2, Диабате, 89 - 3:2.

Напомним, ранее "Ювентус" минимально выиграл у "Торино". | soccernews.ru

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Команда М О
1 Наполи 25 66
2 Ювентус 25 65
3 Рома 25 50
4 Интер Милан 25 48
5 Лацио 24 46
6 Сампдория 25 41
7 Милан 25 41
8 Аталанта 25 38
9 Торино 25 36
10 Удинезе 25 33
11 Фиорентина 25 32
12 Дженоа 25 30
13 Болонья 25 30
14 Кальяри 25 25
15 Кьево 25 25
16 Сассуоло 25 23
17 Кротоне 25 21
18 СПАЛ 25 17
19 Хеллас Верона 24 16
20 Беневенто 25 10
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