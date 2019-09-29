"Наполи" - "Брешия" - 2:1 (видеообзор матча Серии А)

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"Наполи" - "Брешия" - 2:1 (видеообзор матча Серии А)

Представляем видеообзор матча 7-го тура Серии А "Наполи" - "Брешия". В этой встрече победу одержали подопечные Карло Анчелотти.

"Наполи" занимает 4 место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе 12 баллов. У "Брешии" 6 очков и 14 позиция.

А еще: "Барселона" готовит предложение по хавбеку "Наполи"| http://soccernews.ru
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