"Наполи" был хорош, но победил не по делу! Клопп и его "Ливерпуль" имеют право высказать пару ласковых судье!

Первый тайм прошел без явного доминирования одной из сторон. Команды поочередно держали мяч и бегали от ворот до ворот, не задерживаясь на своей половине или в центре поля надолго. Инициатива переходила то к игрокам "Наполи", то к футболистам "Ливерпуля", но крайне опасных моментов при этом до перерыва болельщики почти не увидели – только намеки на них. Первый острый эпизод создали неаполитанцы, что сразу же вылилось во взятие ворот. На 7-й минуте Руис получил передачу с левого фланга и мощно пробил метров с 25-ти – Адриан парировал перед собой, а потом еще и взял добивание Фабиана с близкого расстояния. Лосано тут же сыграл головой, отправив мяч в сетку, но арбитры не засчитали гол из-за офсайда у Ирвинга. "Ливерпуль" сумел ответить несколькими рейдами по флангам с кроссами и перепасовка в штрафной, однако ничего опаснее заблокированного удара Фабиньо на старте встречи "мерсесайдцы" создать не смогли. Они активизировались несколько позже: на 21-й минуте Мане получил мяч в свободной зоне на левом краю штрафной и мощно выстрелил в ближний угол – Мерет парировал. В следующей же атаке Мане сбросил игровой снаряд под удар Хендерсону, но тот с линии полукруга пробил выше ворот. Наполи на эту остроту отвечал подачами (в основном с правого фланга), но центрбеки "Ливерпуля" играли очень внимательно.

Вторая половина первого тайма отмечалась позиционной борьбой и длинным поочередным перекатывание мяча в исполнении обеих команд. Болельщики даже начали посвистывать, ведь ничего, кроме неточного дальнего удара Салаха на 37-й минуте, им не предлагали. Только на 44-й минуте матч начал пахнуть опасным моментом после подачи с углового, которую головой замкнул Фирмино – мяч пролетел рядом с дальней штангой. Арбитры к такому тайму даже ничего не добавляли. После перерыва обе команды забегали значительно активнее, что вылилось в ряд прекрасных моментов. Первый создали неаполитанцы: на 50-й минуте Руй верхом отдал передачу на дальнюю штангу под замыкания Мертенса, а тот пробил в касание метров с трех – Адриан в феноменальном прыжке достал этот мяч. Мерсисайдцы ответили на 55-й выходом Мане и Салаха в контратаку 2 в 1, однако в завершении эпизода, уже в штрафной, Садио отдал слишком сильный пас на Мохаммеда, запоров все.

Впрочем, египтянин мог исправить ситуацию на 64-й, подкараулив обрезку Маноласа и выстрелив метров с 23-х в дальний нижний угол – на этот раз прекрасно сыграл Мерет. Между этими моментами расположилось несколько опасных подходов и заблокированных ударов, но во второй половине 60-х минут игра притормозила. Тренеры начали проводить замены: Анчелотти снял Инсинье и Лосано, выпустив Зелински и Льоренте, а Клопп вместо Милнера поднял со скамейки Вейналдума. Игра начала раскручиваться после 70-й минуты, хотя скорости были крайне невысокими. Лучше выглядел "Ливерпуль", который больше держал мяч и создавал моменты: самый опасный из них произошел на 73-й минуте, когда Мане ворвался на левый край штрафной и пробил низом – Мерет поймал мяч. После этого гости провели несколько классных комбинационных атак без завершения, а на 79-й произошел еще один острый эпизод – Александр-Арнольд подал с правого фланга на линию вратарской, Манолас пролетел мимо мяча, но и Мане не смог дотянуться до него!

Казалось, что "Ливерпуль" вот-вот забьет гол, однако на 81-й минуте Кальехон получил передачу на правый фланг, сместился в центр и упал в штрафной после контакта с Робертсоном. Арбитр Брых без раздумий назначил пенальти, хотя на повторах не было заметно прикосновения к ноге. Так или иначе, Мертенс мощным ударом с "точки" прошил Адриана – 1:0! Впрочем, уже на 86-й "Ливерпуль" мог отыграться усилиями Маноласа, который выбил подачу из глубины в направлении собственных ворот – мяч пролетел рядом со штангой. Юрген Клопп выпустил на поле Шакири, но финальный штурм в "мерсесайдцев" не удался. "Наполи" захватил контроль над мячом, провел несколько подходов к штрафной с кроссами, для замыкания которых не хватало совсем немного. В компенсированное время неаполитанцы воспользовались недоразумением между Адрианом и Робертсоном, наказав соперника вторым голом – это Льоренте подкараулил ошибку "красных". 2:0! Таким образом, "Наполи" набрал три очка и занял второе место в группе "Е", уступая Зальцбургу по разнице голов. "Ливерпуль" с нулем в графе зачетных баллов пока занимает третье место, опережая по той же разнице голов "Генк".

Матч получился не таким, каким мы его ожидали увидеть

Поединки между командами вроде "Наполи" и "Ливерпуля" всегда рекламируют под вывеской романтического атакующего футбола и противостояния великих тренеров-тактиков. Предварительные поединки между "партенопейцами" и "мерсесайдцами" выглядели очень весело, поэтому в матче 1-го тура ЛЧ все ожидали игры без центра поля с кучей голов, стоек и еще каких-либо красивых эпизодов. С этим футболисты откровенно подвели. Команды действительно не задерживались у центрального круга и поочередно держали мяч, но конвертировать скользкое преимущество в голы им не удалось. В матче было гораздо больше тактики, чем остроты; для тех, кто любит смаковать скрытые перемещения, билд-апы и формирования большинства в зонах, эта встреча подойдет идеально. Имея красивую графику со стоп-кадрами, все это выглядит остроумно, но во время просмотра матча в режиме вечернего шоу такие эпизоды практически незаметны. Все хотели увидеть кучу голевых моментов, но их создали крайне мало. У "Ливерпуля" 12 ударов по воротам (4 в створ), у Наполи – 10 (5 в створ), а по коэффициенту ожидаемых голов команды едва наиграли на гол. Кроме того, в середине второго тайма катастрофически упал темп игры, который еще и начали сбивать заменами. Как следствие, практически все моменты после 60-й минуты стали следствием грубых ошибок защитников, а не ярких комбинаций или рейдов. От такого поединка подобного ожидаешь меньше всего.

Лучшие в матче – голкиперы!

Пока полевые футболисты занимались непонятно чем, голкиперы отрабатывали свои контракты. Много работы у них не было (всего 4-5 ударов и ряд выходов), но именно отсутствие моментов часто становится причиной эпического фэйла – на воротах очень важно оставаться в тонусе. И у "Ливерпуля", и у "Наполи" с этим проблем не было. В рамке стояли надежные люди. Особенно обидно за Адриана, который выполнил, возможно, сейв тура. Вытянуть замыкания Мертенса с трех метров в верхний угол, уже падая и рискуя удариться головой в стойку – это заслуживает премию. Кроме того, следует отметить момент на 7-й минуте, когда Адриан в одной атаке дважды парировал выстрелы Руиса – сначала с дальней, а потом с ближней дистанции. В конце концов, испанец был близок и к взятию удара Мертенса с пенальти – голкипер угадал угол и дотянулся до мяча кончиками пальцев, но Дрис пробил слишком сильно. Единственным фэйлом стало недоразумение с Робертсоном в компенсированное время, в результате чего забил Льоренте, но этот эпизод можно простить – тем более, что Эндрю сегодня выглядел не очень качественно. В отличие от Адриана! У Мерета работы было еще меньше. В первом тайме он правильно расположился в воротах, прикрыв ближний угол и парировал выстрел Мане с близкого расстояния, а в последней трети второго тайма он вовремя сократил расстояние до Садио Мане и намертво взял удар низом из пределов штрафной. Сейв же после выстрела Салаха на 64-й минуте должен войти во все хайлайты – Алекс успел сложиться в струнку и вытянуть мяч с дальней шестерки.

Почему судьи опять спят? И почему не VAR?

Ключевым эпизодом встречи стало пенальти на 81-й минуте, которое арбитр Брых назначил за фол Эндрю Робертсона против Хосе Кальехон. Уверенный взгляд немецкого рефери и отказ от использования VAR намекали на бесспорность нарушения правил, но потом на повторах стала заметна ужасная ошибка. Испанский хавбек "Наполи" красиво нарисовал 11-метровый. Контакта с ногой Робертсона не было и близко. Интересно, что такая откровенная симуляция произошла в "Наполи" уже второй раз на старте сезона – до этого Мертенс картинно падал в штрафной "Фиорентины" в матче Серии А, поймав "хейт" всей Европы. Впрочем, в местном чемпионате проблемы с видеоповторами случаются регулярно, а вот что мешало Феликсу Брыху воспользоваться VAR в Лиге чемпионов? Возможно, немец не хотел тормозить игру, ведь УЕФА после прошлого сезона отметил слишком длинные паузы вследствие просмотров видеоповторов. Впрочем, в матче "Интера" со "Славией" французская бригада арбитров плюнули на рекомендации, три минуты просматривая эпизод с возможным нарушением, а затем добавив к основному времени сразу восемь минут. Никто от этого не умер, а вот на повторе стало отчетливо заметно, что фол не тянул на красную карточку (хотя сначала казалось именно так). В правилах прямо написано, что во время момента с пенальти, удалением, офсайдом или противоречивым голом рефери имеет право воспользоваться VAR. Брых же не использовал такой возможности в матче топ-клубов, где вся игра явно завершалась бы с первым забитым голом. Кажется, за это нужно штрафовать!

Игорь Малиенко | soccernews.ru