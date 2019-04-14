"Наполи" добыл выездную победу над "Кьево" (видео голов)

В рамках 32-го тура итальянской Серии А "Наполи" на выезде одолел "Кьево".

Теперь отставание неаполитанцев от "Ювентуса" составляет 17 очков.

"Кьево" - "Наполи" 1:3

Голы: Кулибали, 15 - 0:1, Милик, 64 - 0:2, Кулибали, 81 - 0:3, Цесар, 90 - 1:3

"Кьево": Соррентино, Цесар, Барба, Андреолли, Депаоли, Вигнато (Лерис, 67), Джаккерини, Хетемай, Диуссе, Меджорини (Грубац, 74), Стемпиньски (Кийине, 80).

"Наполи": Оспина, Кирикеш, Хюсай, Гулям, Кулибали, Фабиан Руис (Юнес, 73), Зелиньски, Кальехон (Верди, 81), Инсинье (Аллан, 67), Мертенс, Милик.

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