"Наполи" добыл выездную победу над СПАЛ

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"Наполи" добыл выездную победу над СПАЛ

В рамках 36-го тура итальянской Серии А "Наполи" на выезде переиграл СПАЛ.

Турнирное положение команд осталось неизменным. "Наполи" по-прежнему занимает второе место, а СПАЛ - 11-е.

СПАЛ - "Наполи" 1:2

Голы: Аллан, 49 - 0:1, Петанья (пен), 83 - 1:1, Мариу Руй, 88 - 1:2

СПАЛ: Вивиано, Викари, Чонек (Янкович, 89), Бонифаци, Ладзари, Фарес, Валоти (Антенуччи, 73), Миссироли (Скьяттарелла, 31), Мурджиа, Петанья, Флоккари.

"Наполи": Мерет, Луперто, Кулибали, Мариу Руй, Малькюи, Зелиньски (Гулям, 84), Фабиан Руис, Кальехон (Гаэтано, 90), Аллан, Юнес (Верди, 66), Милик.

Предупреждения: Мариу Руй (53), Чонек (64), Фарес (69).  

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