"Наполи" добыл выездную победу над СПАЛ
В рамках 36-го тура итальянской Серии А "Наполи" на выезде переиграл СПАЛ.
Турнирное положение команд осталось неизменным. "Наполи" по-прежнему занимает второе место, а СПАЛ - 11-е.
СПАЛ - "Наполи" 1:2
Голы: Аллан, 49 - 0:1, Петанья (пен), 83 - 1:1, Мариу Руй, 88 - 1:2
СПАЛ: Вивиано, Викари, Чонек (Янкович, 89), Бонифаци, Ладзари, Фарес, Валоти (Антенуччи, 73), Миссироли (Скьяттарелла, 31), Мурджиа, Петанья, Флоккари.
"Наполи": Мерет, Луперто, Кулибали, Мариу Руй, Малькюи, Зелиньски (Гулям, 84), Фабиан Руис, Кальехон (Гаэтано, 90), Аллан, Юнес (Верди, 66), Милик.
Предупреждения: Мариу Руй (53), Чонек (64), Фарес (69).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|35
|89
|2
|Наполи
|36
|76
|3
|Аталанта
|36
|65
|4
|Интер Милан
|35
|63
|5
|Милан
|36
|62
|6
|Торино
|36
|60
|7
|Рома
|35
|59
|8
|Лацио
|36
|58
|9
|Сампдория
|36
|49
|10
|Сассуоло
|36
|42
|11
|СПАЛ
|36
|42
|12
|Кальяри
|36
|40
|13
|Фиорентина
|36
|40
|14
|Парма
|35
|38
|15
|Болонья
|35
|37
|16
|Удинезе
|36
|37
|17
|Дженоа
|36
|36
|18
|Эмполи
|36
|35
|19
|Фрозиноне
|36
|24
|20
|Кьево
|35
|15