"Наполи" добывает волевую победу над "Лацио"

Теги наполилацио

"Наполи" добывает волевую победу над "Лацио"

В центральном матче 24-го тура итальянской Серии А встречались "Наполи" и "Лацио". Первые ведут борьбу с "Ювентусом" за звание чемпиона, вторые за то, чтобы сохранить место в четверке, которое дает право в следующем сезоне выступить в Лиге чемпионов. Поэтому междусобойчик грандов итальянского футбола ожидался с большим интересом.

А еще интереснее стало на 3-й минуте, когда гости неожиданным образом открыли счет. Атака развивалась правым флангом, последовала подача-удар от Иммобиле, а де Врей на линии штрафной коснулся мяча, дезориентировав защитников и вратаря, и сфера юркнула в ворота – 0:1.

Неаполитанцы такого явно не ожидали, а потому не сразу смогли перестроиться. А когда пошли на владения Стракошы, то неизменно пытались вывести к воротам Инсинье. Первую попытку Лоренцо упустил на 16-й минуте, попытавшись в касание перекинуть мяч через голкипера "Лацио". Затем форвард "Наполи" попробовал закинуть сферу в сетку метров с 35-ти, сфера опустилась на сетку сверху. Наконец после третьей попытки Инсинье попытался поразить ворота римлян ударом в дальний угол, но сфера пролетела рядом со штангой.

Гости играли по счету, но в защите ошибки то и дело допускали. Одна из таких закончилась на 43-й минуте взятием ворот Стракоши. Хозяева развивали свою атаку по центру, последовала разрезающая передача Жоржиньо по центру в сторону Кальехона. Нападающий неаполитанского клуба вышел на рандеву с голкипером соперника Стракошей и отправил мяч точно в левый нижний угол – 1:1.

В конце первого тайма страсти накалились до предела, в результате чего Маурицио Сари позволил себе выплеснуть эмоции через край. Арбитр тут же отправил наставника "Наполи" на трибуны.   

Совсем с другим настроем неаполитанцы вышли на тайм второй. При этом Сарри сделал в перерыве всего одну замену. Незаметного на поле Гамшика заменил Зелиньски. Тем не менее, команда заиграла гораздо быстрее и за первые 8 минут второго тайма дважды могла выходить вперед. В обоих случаях на острие был Инсинье, который сначала бил из-под защитника, но совсем немного не попал в дальний угол, а затем добивал буквально с пяти метров, но защитник успел подставить ногу и мяч улетел на угловой.

Собственно, с розыгрыша этого стандарта "Наполи" добился своего. Кальехон с правого фланга подал во вратарскую, Стракоша был готов забрать сферу в руки, но Уоллас опередил его и в подкате заколотил сферу в собственные ворота – 2:1.

А через две минуты подоспел и третий гол хозяев поля. На этот раз Жоржиньо прорвался по центру и мощно выстрелил по воротам Стракоши, снаряд летел мимо ворот, но сфера угодила в Зелиньски. Мяч поменял свою траекторию полета и залетел точно в левый нижний угол – 3:1.

По сути уже после этого гости выбросили белый флаг. Однако неаполитанцам нужен был контрольный выстрел. И он случился на 73-й минуте. Зелиньски принял мяч на подступах к штрафной и отдал передачу между двумя оппонентам, а Мертенс в касание отправил мяч в сетку ворот Стракоши – 4:1. Через пару минут мог забивать Инсинье, который заслужил гол в этом поединке, но голкипер "Лацио" вытащил мяч из девятки.

Впрочем, избежать крупного поражения римлянам не удалось. "Наполи" добывает волевую победу и возвращается на первое место в турнирной таблице.

"Наполи" – "Лацио" – 4:1

Голы: де Врей, 3 – 0:1. Кальехон, 43 – 1:1. Уоллас, 54, в свои ворота – 2:1. Зелиньски, 56 – 3:1. Мертенс, 73 – 4:1.

"Наполи": Рейна, Хюсай, Кулибали, Тонелли, Руй, Жоржиньо, Гамшик (Зелиньски, 46), Алан (Рог, 81), Кальехон (Маджо, 85), Инсинье, Мертенс.

"Лацио": Стракоша, Уоллас, де Врей, Раду, Лейва (Нани, 68), Пароло, Марушич, Лулич (Д.Лукаку, 61), Милинкович-Савич, Альберто (Кайседо, 61), Иммобиле.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

Не пропустите! "Наполи" – "Лацио" – 4:1 (обзор)

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

В ожидании очередной победы: "Барселона" принимает "Хетафе"

В ожидании очередной победы: "Барселона" принимает "Хетафе"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 24 63
2 Ювентус 24 62
3 Лацио 24 46
4 Интер Милан 23 45
5 Рома 23 44
6 Сампдория 23 38
7 Милан 24 38
8 Аталанта 24 37
9 Удинезе 23 33
10 Торино 23 33
11 Фиорентина 24 31
12 Болонья 23 27
13 Дженоа 23 24
14 Кальяри 23 24
15 Кьево 23 22
16 Сассуоло 23 22
17 Кротоне 24 21
18 СПАЛ 24 17
19 Хеллас Верона 23 16
20 Беневенто 23 7
Полная таблица

топ-5 тегов