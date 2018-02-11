"Наполи" добывает волевую победу над "Лацио"
В центральном матче 24-го тура итальянской Серии А встречались "Наполи" и "Лацио". Первые ведут борьбу с "Ювентусом" за звание чемпиона, вторые за то, чтобы сохранить место в четверке, которое дает право в следующем сезоне выступить в Лиге чемпионов. Поэтому междусобойчик грандов итальянского футбола ожидался с большим интересом.
А еще интереснее стало на 3-й минуте, когда гости неожиданным образом открыли счет. Атака развивалась правым флангом, последовала подача-удар от Иммобиле, а де Врей на линии штрафной коснулся мяча, дезориентировав защитников и вратаря, и сфера юркнула в ворота – 0:1.
Неаполитанцы такого явно не ожидали, а потому не сразу смогли перестроиться. А когда пошли на владения Стракошы, то неизменно пытались вывести к воротам Инсинье. Первую попытку Лоренцо упустил на 16-й минуте, попытавшись в касание перекинуть мяч через голкипера "Лацио". Затем форвард "Наполи" попробовал закинуть сферу в сетку метров с 35-ти, сфера опустилась на сетку сверху. Наконец после третьей попытки Инсинье попытался поразить ворота римлян ударом в дальний угол, но сфера пролетела рядом со штангой.
Гости играли по счету, но в защите ошибки то и дело допускали. Одна из таких закончилась на 43-й минуте взятием ворот Стракоши. Хозяева развивали свою атаку по центру, последовала разрезающая передача Жоржиньо по центру в сторону Кальехона. Нападающий неаполитанского клуба вышел на рандеву с голкипером соперника Стракошей и отправил мяч точно в левый нижний угол – 1:1.
В конце первого тайма страсти накалились до предела, в результате чего Маурицио Сари позволил себе выплеснуть эмоции через край. Арбитр тут же отправил наставника "Наполи" на трибуны.
Совсем с другим настроем неаполитанцы вышли на тайм второй. При этом Сарри сделал в перерыве всего одну замену. Незаметного на поле Гамшика заменил Зелиньски. Тем не менее, команда заиграла гораздо быстрее и за первые 8 минут второго тайма дважды могла выходить вперед. В обоих случаях на острие был Инсинье, который сначала бил из-под защитника, но совсем немного не попал в дальний угол, а затем добивал буквально с пяти метров, но защитник успел подставить ногу и мяч улетел на угловой.
Собственно, с розыгрыша этого стандарта "Наполи" добился своего. Кальехон с правого фланга подал во вратарскую, Стракоша был готов забрать сферу в руки, но Уоллас опередил его и в подкате заколотил сферу в собственные ворота – 2:1.
А через две минуты подоспел и третий гол хозяев поля. На этот раз Жоржиньо прорвался по центру и мощно выстрелил по воротам Стракоши, снаряд летел мимо ворот, но сфера угодила в Зелиньски. Мяч поменял свою траекторию полета и залетел точно в левый нижний угол – 3:1.
По сути уже после этого гости выбросили белый флаг. Однако неаполитанцам нужен был контрольный выстрел. И он случился на 73-й минуте. Зелиньски принял мяч на подступах к штрафной и отдал передачу между двумя оппонентам, а Мертенс в касание отправил мяч в сетку ворот Стракоши – 4:1. Через пару минут мог забивать Инсинье, который заслужил гол в этом поединке, но голкипер "Лацио" вытащил мяч из девятки.
Впрочем, избежать крупного поражения римлянам не удалось. "Наполи" добывает волевую победу и возвращается на первое место в турнирной таблице.
"Наполи" – "Лацио" – 4:1
Голы: де Врей, 3 – 0:1. Кальехон, 43 – 1:1. Уоллас, 54, в свои ворота – 2:1. Зелиньски, 56 – 3:1. Мертенс, 73 – 4:1.
"Наполи": Рейна, Хюсай, Кулибали, Тонелли, Руй, Жоржиньо, Гамшик (Зелиньски, 46), Алан (Рог, 81), Кальехон (Маджо, 85), Инсинье, Мертенс.
"Лацио": Стракоша, Уоллас, де Врей, Раду, Лейва (Нани, 68), Пароло, Марушич, Лулич (Д.Лукаку, 61), Милинкович-Савич, Альберто (Кайседо, 61), Иммобиле.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|24
|63
|2
|Ювентус
|24
|62
|3
|Лацио
|24
|46
|4
|Интер Милан
|23
|45
|5
|Рома
|23
|44
|6
|Сампдория
|23
|38
|7
|Милан
|24
|38
|8
|Аталанта
|24
|37
|9
|Удинезе
|23
|33
|10
|Торино
|23
|33
|11
|Фиорентина
|24
|31
|12
|Болонья
|23
|27
|13
|Дженоа
|23
|24
|14
|Кальяри
|23
|24
|15
|Кьево
|23
|22
|16
|Сассуоло
|23
|22
|17
|Кротоне
|24
|21
|18
|СПАЛ
|24
|17
|19
|Хеллас Верона
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