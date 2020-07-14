"Наполи" договорился о переходе нигерийца Осимхена. Трансфер станет рекордным в истории клуба
Нигерийский нападающий "Лилля" Виктор Осимхен станет игроком "Наполи", сообщает Football Italia.
По сведениям издания, итальянский клуб заплатит за футболиста 81 миллион евро. Сделка станет рекордной в истории "Наполи". Прежний рекорд принадлежал Гонсало Игуаину, который перешел в стан неаполитанцев из "Реала" в 2014 году за 39 миллионов евро.
Стоит отметить, что в борьбе за Осимхена "Наполи" опередил "Милан" и "Интер".
21-летний Осимхен выступает за "Лилль" с 2019 года. Всего за французский клуб он провел 38 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал шесть результативных передач.
Не пропустите: "Наполи" близок к продлению контракта с трансферной целью "Реала" и "Барселоны". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17