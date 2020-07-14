"Наполи" договорился о переходе нигерийца Осимхена. Трансфер станет рекордным в истории клуба

Нигерийский нападающий "Лилля" Виктор Осимхен станет игроком "Наполи", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб заплатит за футболиста 81 миллион евро. Сделка станет рекордной в истории "Наполи". Прежний рекорд принадлежал Гонсало Игуаину, который перешел в стан неаполитанцев из "Реала" в 2014 году за 39 миллионов евро.

Стоит отметить, что в борьбе за Осимхена "Наполи" опередил "Милан" и "Интер".

21-летний Осимхен выступает за "Лилль" с 2019 года. Всего за французский клуб он провел 38 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал шесть результативных передач.

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