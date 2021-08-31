"Наполи" договорился о подписании полузащитника "Фулхэма"

Фото: инстаграм Ангисса/Автор неизвестен

Полузащитник "Фулхэма" Замбо Ангисса продолжит карьеру в клубе итальянской Серии А, сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, сделка уже завершена и официальное объявление ожидается в ближайшее время.

Это будет аренда на один сезон с правом выкупа за 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что игроком также интересуется "Вильярреал", в котором Ангисса уже выступал в сезоне 2019/20.

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