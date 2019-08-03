"Наполи" договорился о приобретении Лосано

Вингер ПСВ Ирвинг Лосано продолжит карьеру в "Наполи", сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, неаполитанцы договорились о трансфере мексиканца за 42 миллиона евро.

ПСВ решил продать 24-летнего футболиста после того, как команде не удалось пробиться в групповой этап Лиги Чемпионов.

"Наполи" осталось согласовать с Лосано условия личного контракта. Ожидается, что зарплата игрока составит 4,5 миллиона евро в год.

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