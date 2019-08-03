"Наполи" договорился о приобретении Лосано

Теги наполипсвирвинг лосанотрансферы

"Наполи" договорился о приобретении Лосано

Вингер ПСВ Ирвинг Лосано продолжит карьеру в "Наполи", сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, неаполитанцы договорились о трансфере мексиканца за 42 миллиона евро.

ПСВ решил продать 24-летнего футболиста после того, как команде не удалось пробиться в групповой этап Лиги Чемпионов.

"Наполи" осталось согласовать с Лосано условия личного контракта. Ожидается, что зарплата игрока составит 4,5 миллиона евро в год.

Не пропустите: Полузащитник "Кристал Пэлас" Заха может продолжить карьеру в чемпионате Италии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Первые минуты Малкома в "Зените" (видео)

Первые минуты Малкома в "Зените" (видео)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 38 90
2 Наполи Наполи 38 79
3 Аталанта Аталанта 38 69
4 Интер Милан Интер Милан 38 69
5 Милан Милан 38 68
6 Рома Рома 38 66
7 Торино Торино 38 63
8 Лацио Лацио 38 59
9 Сампдория Сампдория 38 53
10 Болонья Болонья 38 44
11 Сассуоло Сассуоло 38 43
12 Удинезе Удинезе 38 43
13 СПАЛ СПАЛ 38 42
14 Парма Парма 38 41
15 Кальяри Кальяри 38 41
16 Фиорентина Фиорентина 38 41
17 Дженоа Дженоа 38 38
18 Эмполи Эмполи 38 38
19 Фрозиноне Фрозиноне 38 25
20 Кьево Кьево 38 17
Полная таблица

топ-5 тегов