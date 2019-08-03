"Наполи" договорился о приобретении Лосано
Вингер ПСВ Ирвинг Лосано продолжит карьеру в "Наполи", сообщает Corriere dello Sport.
По сведениям издания, неаполитанцы договорились о трансфере мексиканца за 42 миллиона евро.
ПСВ решил продать 24-летнего футболиста после того, как команде не удалось пробиться в групповой этап Лиги Чемпионов.
"Наполи" осталось согласовать с Лосано условия личного контракта. Ожидается, что зарплата игрока составит 4,5 миллиона евро в год.
Не пропустите: Полузащитник "Кристал Пэлас" Заха может продолжить карьеру в чемпионате Италии. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
СМИ: Дибала обиделся на "Ювентус"
-
"Ньюкасл" купил французского таланта
-
Первые минуты Малкома в "Зените" (видео)
-
Гус Тил вылетел в Россию
-
МЛС оштрафовала Ибрагимовича за симуляцию
-
"Барселона" приблизилась к трансферу Фирпо
-
Ван Гал объяснил, почему Гвардиола не может выиграть Лигу Чемпионов
-
"Бешикташ" сделал предложение по игроку "Зенита"
-
Цорн раскрыл новые детали контракта Шюррле со "Спартаком"
-
1
У "Реала" есть пять предложений об аренде Кубо
-
"Манчестер Юнайтед" теряет Погба
-
"Спартак" заплатит за Тила 18 миллионов евро
-
"Наполи" договорился о приобретении Лосано
-
"Эвертон" купил за 25 миллионов евро ивуарийского хавбека
-
Холодный приём. Восемь тренеров, которым никто не был рад
-
"Газиантеп" объявил о подписании контракта с Лодыгиным
-
Роджерс подтвердил скорый переход Магуайра в "Манчестер Юнайтед"
-
Боян Кркич ведёт переговоры с клубом МЛС
-
КОНМЕБОЛ дисквалифицировала Месси на три месяца
-
Главные новости дня: 2 августа
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17