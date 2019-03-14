"Наполи" договорился о продлении контракта с одним из лидеров

Теги наполипётр зелински

"Наполи" договорился о продлении контракта с одним из лидеров

"Наполи" в ближайшее время продлит контракт с польским полузащитником Петром Зелински, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, зарплата футболиста по новому контракту вырастет до трех миллионов евро в год. Его нынешнее соглашение действует до лета 2021 года.

В этом сезоне 24-летний Зелински провел за "Наполи" 36 поединков во всех турнирах, в которых забил пять голов.

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