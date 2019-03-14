"Наполи" договорился о продлении контракта с одним из лидеров
"Наполи" в ближайшее время продлит контракт с польским полузащитником Петром Зелински, сообщает Calciomercato.
По сведениям издания, зарплата футболиста по новому контракту вырастет до трех миллионов евро в год. Его нынешнее соглашение действует до лета 2021 года.
В этом сезоне 24-летний Зелински провел за "Наполи" 36 поединков во всех турнирах, в которых забил пять голов.
Не пропустите: Спортивный директор "Ювентуса" пообещал купить одного из лучших футболистов мира. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Шальке" уволил главного тренера после разгрома от "Манчестер Сити" со счетом 0:7
-
Суареса нужно пожизненно дисквалифицировать: тренер академии "Эспаньола" громко высказался о форварде "Барселоны"
-
Пике высказался о возможных соперниках по четвертьфиналу Лиги Чемпионов
-
Московское дерби между "Спартаком" и ЦСКА может пройти без зрителей
-
Скоулз покинул пост тренера "Олдхэм Атлетик" спустя месяц после назначения
-
Президент "Лиона" готов отпустить одного из лидеров команды в ПСЖ
-
Пике будет играть за сборную Каталонии
-
Лидер "Лиона" назвал причину провала команды в матче с "Барселоной"
-
"Наполи" договорился о продлении контракта с одним из лидеров
-
Симеоне готовит революцию в "Атлетико" после вылета из Лиги Чемпионов
-
С "Анжи" могут снять шесть очков: названа причина
-
В "Реале" приняли важное решение по Хамесу и Ковачичу
-
2
Немецкому клубу запретили проводить матчи с символом ЛГБТ на футболке
-
Моуринью назвал причину поражения "Баварии" от "Ливерпуля" в матче Лиги Чемпионов
-
Владелец "Спартака" может продать клуб
-
Месси, Роналду и другие: назван состав команды недели в Лиге Чемпионов
-
В "Манчестер Юнайдет" приняли решение по трансферу одного из лидеров "Барселоны"
-
Пике потроллил журналиста после выхода "Барселоны" в четвертьфинал Лиги Чемпионов
-
"Арсенал" показал первый гол Аршавина в АПЛ, забитый 10 лет назад
-
Зидан произнес громкую речь перед игроками "Реала"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|27
|75
|2
|Наполи
|27
|57
|3
|Милан
|27
|51
|4
|Интер Милан
|27
|50
|5
|Рома
|27
|47
|6
|Торино
|27
|44
|7
|Аталанта
|27
|44
|8
|Лацио
|26
|42
|9
|Сампдория
|27
|39
|10
|Фиорентина
|27
|37
|11
|Парма
|27
|33
|12
|Сассуоло
|27
|32
|13
|Дженоа
|27
|30
|14
|Кальяри
|27
|27
|15
|Удинезе
|26
|25
|16
|СПАЛ
|27
|23
|17
|Эмполи
|27
|22
|18
|Болонья
|27
|21
|19
|Фрозиноне
|27
|17
|20
|Кьево
|27
|10