"Наполи" договорился о продлении контракта с одним из лидеров

"Наполи" в ближайшее время продлит контракт с польским полузащитником Петром Зелински, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, зарплата футболиста по новому контракту вырастет до трех миллионов евро в год. Его нынешнее соглашение действует до лета 2021 года.

В этом сезоне 24-летний Зелински провел за "Наполи" 36 поединков во всех турнирах, в которых забил пять голов.

Не пропустите: Спортивный директор "Ювентуса" пообещал купить одного из лучших футболистов мира. | http://soccernews.ru