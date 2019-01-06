"Наполи" договорился о трансфере форварда в январе

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"Наполи" договорился о трансфере форварда в январе

Нападающий Кристиан Куаме перейдет из "Дженоа" в "Наполи", сообщает Football Italia.

По сведениям источника, неаполитанский клуб заплатит за ивуарийского форварда 20 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на пять миллионов за счет бонусов. Трансфер будет оформлен 9 января. Куаме подпишет с "партопейцами" контракт до лета 2024 года и будет получать 500 тысяч евро в год.

21-летний Куаме выступает за "Дженоа" с 2018 года, провел за клуб 20 матчей, забил три мяча и отдал пять голевых пасов. Ранее играл за "Сассуоло", "Прато", "Интер" и "Читтаделлу". В сборную Кот-д'Ивуара не вызывался. Ориентировочная стоимость игрока составляет 14 миллионов евро.

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