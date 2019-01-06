"Наполи" договорился о трансфере форварда в январе
Нападающий Кристиан Куаме перейдет из "Дженоа" в "Наполи", сообщает Football Italia.
По сведениям источника, неаполитанский клуб заплатит за ивуарийского форварда 20 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на пять миллионов за счет бонусов. Трансфер будет оформлен 9 января. Куаме подпишет с "партопейцами" контракт до лета 2024 года и будет получать 500 тысяч евро в год.
21-летний Куаме выступает за "Дженоа" с 2018 года, провел за клуб 20 матчей, забил три мяча и отдал пять голевых пасов. Ранее играл за "Сассуоло", "Прато", "Интер" и "Читтаделлу". В сборную Кот-д'Ивуара не вызывался. Ориентировочная стоимость игрока составляет 14 миллионов евро.
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|Команда
|М
|О
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|19
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|2
|Наполи
|19
|44
|3
|Интер Милан
|19
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|4
|Лацио
|19
|32
|5
|Милан
|19
|31
|6
|Рома
|19
|30
|7
|Сампдория
|19
|29
|8
|Аталанта
|19
|28
|9
|Торино
|19
|27
|10
|Фиорентина
|19
|26
|11
|Сассуоло
|19
|25
|12
|Парма
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|13
|Кальяри
|19
|20
|14
|Дженоа
|19
|20
|15
|Удинезе
|19
|18
|16
|СПАЛ
|19
|17
|17
|Эмполи
|19
|16
|18
|Болонья
|19
|13
|19
|Фрозиноне
|19
|10
|20
|Кьево
|19
|8