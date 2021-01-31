"Наполи" дома победил "Парму"

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"Наполи" дома победил "Парму"В Неаполе закончился матч 20 тура Серии А. "Наполи" смог одержать победу над "Пармой" со счетом 2:0. Набрав 3 очка, подопечные Гаттузо поднялись на 4 строчку таблицы. В их активе 37 баллов после 19 сыгранных матче. Гости, по прежнему, находятся в зоне вылета. "Парма" занимает предпоследнее, 18 место в таблице чемпионата. Команда за 20 матчей смогла набрать лишь 13 очков.

"Наполи" - "Парма" 2:0 (1:0)

Голы: Элмаз, 32 - 1:0, Политано, 82- 2:0

"Наполи": Оспина, Манолас, Ди Лоренцо, Мариу Руй (Хюсай, 77), Кулибали, Зелиньски (Бакайоко, 70), Элмаз (Максимович, 77), Инсинье, Демме, Лосано, Петанья (Политано, 63).

"Парма": Сепе, Пеццелла (Бюси, 79), Осорио, Конти, Гальоло, Бругман (Ман, 80), Куртич (Сипрьен, 81), Куцка, Грасси (Эрнани, 46), Жервиньо, Корнелиус.

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