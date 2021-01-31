"Наполи" дома победил "Парму"
В Неаполе закончился матч 20 тура Серии А. "Наполи" смог одержать победу над "Пармой" со счетом 2:0. Набрав 3 очка, подопечные Гаттузо поднялись на 4 строчку таблицы. В их активе 37 баллов после 19 сыгранных матче. Гости, по прежнему, находятся в зоне вылета. "Парма" занимает предпоследнее, 18 место в таблице чемпионата. Команда за 20 матчей смогла набрать лишь 13 очков.
"Наполи" - "Парма" 2:0 (1:0)
Голы: Элмаз, 32 - 1:0, Политано, 82- 2:0
"Наполи": Оспина, Манолас, Ди Лоренцо, Мариу Руй (Хюсай, 77), Кулибали, Зелиньски (Бакайоко, 70), Элмаз (Максимович, 77), Инсинье, Демме, Лосано, Петанья (Политано, 63).
"Парма": Сепе, Пеццелла (Бюси, 79), Осорио, Конти, Гальоло, Бругман (Ман, 80), Куртич (Сипрьен, 81), Куцка, Грасси (Эрнани, 46), Жервиньо, Корнелиус.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17