"Наполи" достиг соглашения по трансферу игрока ПСЖ

"Наполи" достиг соглашения по трансферу голкипера ПСЖ Альфонса Аореоля, информирует fichajes.com со ссылкой на итальянские СМИ.

Предположительно, покупка 25-летнего вратаря парижан обойдется неаполитанцам в 35 миллионов евро. Официально о трансфере может быт объявлено уже в самое ближайшее время.

В завершившемся сезоне Ареоля пропустил 35 мячей в 44 матчах за ПСЖ.

Напомним, "Наполи" готовит предложение по защитнику "Челси". | soccernews.ru