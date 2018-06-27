"Наполи" достиг соглашения по трансферу игрока ПСЖ

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"Наполи" достиг соглашения по трансферу игрока ПСЖ"Наполи" достиг соглашения по трансферу голкипера ПСЖ Альфонса Аореоля, информирует fichajes.com со ссылкой на итальянские СМИ.

Предположительно, покупка 25-летнего вратаря парижан обойдется неаполитанцам в 35 миллионов евро. Официально о трансфере может быт объявлено уже в самое ближайшее время.

В завершившемся сезоне Ареоля пропустил 35 мячей в 44 матчах за ПСЖ.

Напомним, "Наполи" готовит предложение по защитнику "Челси". | soccernews.ru

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