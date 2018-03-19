"Наполи" - "Дженоа" - 1:0, "Лацио" - "Болонья" - 1:1 (обзоры)

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"Наполи" - "Дженоа" - 1:0, "Лацио" - "Болонья" - 1:1 (обзоры)

Представляем вашему вниманию обзоры матчей итальянской Серии А.

"Наполи" - "Дженоа"

"Лацио" - "Болонья"

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Команда М О
1 Ювентус 29 75
2 Наполи 29 73
3 Рома 29 59
4 Интер Милан 28 55
5 Лацио 29 54
6 Милан 28 50
7 Аталанта 28 44
8 Сампдория 28 44
9 Фиорентина 28 41
10 Торино 28 36
11 Болонья 29 34
12 Удинезе 28 33
13 Дженоа 28 30
14 Кальяри 28 29
15 Сассуоло 28 27
16 Кьево 28 25
17 СПАЛ 29 25
18 Кротоне 28 24
19 Хеллас Верона 28 22
20 Беневенто 28 10
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