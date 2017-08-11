"Наполи" - "Эспаньол" - 2:0 (обзор)

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"Наполи" - "Эспаньол" - 2:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор товарищеского матча между "Наполи" и "Эспаньолом".

Не пропустите: Товарищеские матчи: "Фиорентина" и "Наполи" побеждают. | http://soccernews.ru

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3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
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