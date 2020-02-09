"Наполи" Гаттузо проиграл "Лечче" в матче Серии А

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"Наполи" Гаттузо проиграл "Лечче" в матче Серии А

Завершились несколько матчей в 23-м туре чемпионата Италии. "Наполи", который тренирует Дженнаро Гаттузо, на своем поле уступил "Лечче". "Дженоа" дома переиграл "Кальяри", "Брешия" упустила победу над "Удинезе".

"Наполи" – "Лечче" - 2:3 (0:1)
Голы: Лападула, 29 - 0:1, Милик, 48 - 1:1, Лападула, 61 - 1:2, Манкозу, 82 - 1:3, Кальехон, 90 - 2:3

"Наполи": Оспина, Кулибали, Ди Лоренцо, Мариу Руй, Максимович, Зелиньски, Демме, Инсинье (Лосано, 76), Лоботка (Мертенс, 46), Политано (Кальехон, 61), Милик.

"Дженоа" – "Кальяри" - 1:0 (1:0)
Гол: Пандев, 43 - 1:0

"Брешия" – "Удинезе" - 1:1 (0:0)
Голы: Бисоли, 81 - 1:0, де Пауль, 90+3 - 1:1

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