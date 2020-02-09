"Наполи" Гаттузо проиграл "Лечче" в матче Серии А
Завершились несколько матчей в 23-м туре чемпионата Италии. "Наполи", который тренирует Дженнаро Гаттузо, на своем поле уступил "Лечче". "Дженоа" дома переиграл "Кальяри", "Брешия" упустила победу над "Удинезе".
"Наполи" – "Лечче" - 2:3 (0:1)
Голы: Лападула, 29 - 0:1, Милик, 48 - 1:1, Лападула, 61 - 1:2, Манкозу, 82 - 1:3, Кальехон, 90 - 2:3
"Наполи": Оспина, Кулибали, Ди Лоренцо, Мариу Руй, Максимович, Зелиньски, Демме, Инсинье (Лосано, 76), Лоботка (Мертенс, 46), Политано (Кальехон, 61), Милик.
"Дженоа" – "Кальяри" - 1:0 (1:0)
Гол: Пандев, 43 - 1:0
"Брешия" – "Удинезе" - 1:1 (0:0)
Голы: Бисоли, 81 - 1:0, де Пауль, 90+3 - 1:1
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|23
|54
|2
|Интер Милан
|22
|51
|3
|Лацио
|22
|50
|4
|Аталанта
|23
|42
|5
|Рома
|23
|39
|6
|Хеллас Верона
|23
|34
|7
|Болонья
|23
|33
|8
|Кальяри
|22
|32
|9
|Парма
|22
|32
|10
|Милан
|22
|32
|11
|Наполи
|22
|30
|12
|Торино
|23
|27
|13
|Сассуоло
|22
|26
|14
|Фиорентина
|23
|25
|15
|Удинезе
|22
|24
|16
|Сампдория
|23
|23
|17
|Лечче
|22
|19
|18
|Дженоа
|22
|16
|19
|Брешия
|22
|15
|20
|СПАЛ
|22
|15