"Наполи" готов обменять своего тренера на игрока "Челси"

"Наполи" вполне готов отпустить своего главного тренера Маурицио Сарри в лондонский "Челси", который заинтересован в сотрудничестве с ним.

Однако, как информирует Daily Telegraph, "партенопейцы" хотят, чтобы в обратном направлении проследовал защитник "аристократов" Давид Луиз. За бразильца итальянский клуб будет готов заплатить 20 миллионов евро.

Напомним, "Наполи" определился с новым наставником. | soccernews.ru