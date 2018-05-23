"Наполи" готов обменять своего тренера на игрока "Челси"

Теги челсинаполимаурицио сарридавид луиз

"Наполи" готов обменять своего тренера на игрока "Челси""Наполи" вполне готов отпустить своего главного тренера Маурицио Сарри в лондонский "Челси", который заинтересован в сотрудничестве с ним.

Однако, как информирует Daily Telegraph, "партенопейцы" хотят, чтобы в обратном направлении проследовал защитник "аристократов" Давид Луиз. За бразильца итальянский клуб будет готов заплатить 20 миллионов евро.

Напомним, "Наполи" определился с новым наставником. | soccernews.ru

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