"Наполи" готов обменять Жоржиньо на двух игроков "Манчестер Сити"

Ближайшим летом "Наполи" и "Манчестер Сити" могут совершить обмен футболистами, сообщает The Metro.

По сведениям издания, неаполитанцы готовы отпустить на "Этихад Стэдиум" своего полузащитника Жоржиньо, однако при условии, что в обратном направлении отправятся два игрока "горожан" - вратарь Клаудио Браво и хавбек Александр Зинченко.

Заинтересован ли "Сити" в такой сделке, пока неизвестно.

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