"Наполи" готов продать Кулибали за 50 миллионов евро
Фото: Твиттер @kkoulibaly26
"Наполи" готов расстаться со своим защитником Калиду Кулибали в ближайшее трансферное окно, сообщает La Repubblica.
По данным издания, в приобретении сенегальца заинтересованы "Бавария" и "Манчестер Сити".
Кризис повлиявший на мировую экономику затронул и неаполитанский клуб. По этой причине, руководство готово рассмотреть варианты продажи 29-летнего футболиста за 50 миллионов евро.
Напомним, в прошлом "Наполи" поступали более выгодные предложения, однако, клуб всегда отвечал отказом.
Текущий контракт Кулибали с итальянцами действует до июня 2023 года.
В сезоне 2020/2021 футболист выходил на поле в 31 матче и забил гол.
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