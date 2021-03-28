"Наполи" готов продать Кулибали за 50 миллионов евро

Фото: Твиттер @kkoulibaly26

"Наполи" готов расстаться со своим защитником Калиду Кулибали в ближайшее трансферное окно, сообщает La Repubblica.

По данным издания, в приобретении сенегальца заинтересованы "Бавария" и "Манчестер Сити".

Кризис повлиявший на мировую экономику затронул и неаполитанский клуб. По этой причине, руководство готово рассмотреть варианты продажи 29-летнего футболиста за 50 миллионов евро.

Напомним, в прошлом "Наполи" поступали более выгодные предложения, однако, клуб всегда отвечал отказом.

Текущий контракт Кулибали с итальянцами действует до июня 2023 года.

В сезоне 2020/2021 футболист выходил на поле в 31 матче и забил гол.