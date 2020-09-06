"Наполи" готов отпустить Кулибали за 90 млн евро

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"Наполи" готов отпустить Кулибали за 90 млн евро

Защитник "Наполи" Калиду Кулибали в скором времени может покинуть клуб. Об этом сообщает Il Mattino.

По данным источника, итальянцы готовы отпустить футболиста в другую команду за 90 миллионов евро. Кулибали является главной трансферной целью "Манчестер Сити". 

Ранее сообщалось, что "горожане" готовы заплатить за игрока 70 миллионов евро. Президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис заявил, что готов отпустить защитника.

В сезоне-2019/20 футболист провел за "Наполи" 34 матча. 

А еще: "Наполи" намерен купить форварда сборной Италии | http://soccernews.ru 
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