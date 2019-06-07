"Наполи" готов побороться за Иско

"Наполи" готов побороться за хавбека "Реала" Иско, передает sport.es.

По данным издания, в трансфере 27-летнего испанца заинтересован главный тренер итальянского клуба Карло Анчелотти. Он обратился к руководству клуба с просьбой купить игрока.

Соглашение полузащитника с "Реалом" действует до лета 2021 года. Ранее сообщалось, что его хочет купить "Ювентус". Сам Иско надеется остаться в Мадриде.

В минувшем сезоне он сыграл за 37 матчей, забил 6 голов и сделал 1 ассист.

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