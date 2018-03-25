"Наполи" готов потратить 20 миллионов евро на замену Рейне

Теги наполидженоаматтиа перинпепе рейна

"Наполи" готов потратить 20 миллионов евро на замену Рейне

"Наполи" хочет купить вратаря "Дженоа" Маттиа Перина, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, неаполитанцы видят в голкипере "грифонов" замену для Пепе Рейны, который продолжит карьеру в "Милане".

Следующим летом "Наполи" готов заплатить за Перина 20 миллионов евро. Если по этому трансферу договориться не удастся, то итальянский гранд намерен переключить внимание на Бернда Лено ("Байер") и Симона Миньоле ("Ливерпуль"). 

Не пропустите: Два гранда АПЛ поборются за защитника "Наполи". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Лучший футбол в Северной Америке: почему чемпионат Мексики по-настоящему крут

Лучший футбол в Северной Америке: почему чемпионат Мексики по-настоящему крут

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 29 75
2 Наполи 29 73
3 Рома 29 59
4 Интер Милан 28 55
5 Лацио 29 54
6 Милан 28 50
7 Аталанта 28 44
8 Сампдория 28 44
9 Фиорентина 28 41
10 Торино 28 36
11 Болонья 29 34
12 Удинезе 28 33
13 Дженоа 28 30
14 Кальяри 28 29
15 Сассуоло 28 27
16 Кьево 28 25
17 СПАЛ 29 25
18 Кротоне 28 24
19 Хеллас Верона 28 22
20 Беневенто 28 10
Полная таблица

топ-5 тегов