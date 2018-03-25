"Наполи" готов потратить 20 миллионов евро на замену Рейне

"Наполи" хочет купить вратаря "Дженоа" Маттиа Перина, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, неаполитанцы видят в голкипере "грифонов" замену для Пепе Рейны, который продолжит карьеру в "Милане".

Следующим летом "Наполи" готов заплатить за Перина 20 миллионов евро. Если по этому трансферу договориться не удастся, то итальянский гранд намерен переключить внимание на Бернда Лено ("Байер") и Симона Миньоле ("Ливерпуль").

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