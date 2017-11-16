"Наполи" готов предложить за вингера "Фиорентины" 35 миллионов евро

Теги наполифиорентинафедерико кьеза

"Наполи" готов предложить за вингера "Фиорентины" 35 миллионов евро"Наполи" готов предложить за вингера "Фиорентины" Федерико Кьезу солидную сумму, информирует CalcioMercato.

По сведениям источника, 20-летний футболист "фиалок", который также входит в сферу интересов миланского "Интера" и французского ПСЖ, является одной из главных трансферных целей "партенопейцев". Поэтому руководство "Наполи" не пожалеет на приобретение перспективного игрока 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Кьеза забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи в 11 матчах за "Фиорентину".

Напомним, Кьеза намерен продлить контракт со своим клубом. | soccernews.ru

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