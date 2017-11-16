"Наполи" готов предложить за вингера "Фиорентины" 35 миллионов евро

"Наполи" готов предложить за вингера "Фиорентины" Федерико Кьезу солидную сумму, информирует CalcioMercato.

По сведениям источника, 20-летний футболист "фиалок", который также входит в сферу интересов миланского "Интера" и французского ПСЖ, является одной из главных трансферных целей "партенопейцев". Поэтому руководство "Наполи" не пожалеет на приобретение перспективного игрока 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Кьеза забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи в 11 матчах за "Фиорентину".

Напомним, Кьеза намерен продлить контракт со своим клубом. | soccernews.ru