"Наполи" готов предложить за вингера "Фиорентины" 35 миллионов евро
"Наполи" готов предложить за вингера "Фиорентины" Федерико Кьезу солидную сумму, информирует CalcioMercato.
По сведениям источника, 20-летний футболист "фиалок", который также входит в сферу интересов миланского "Интера" и французского ПСЖ, является одной из главных трансферных целей "партенопейцев". Поэтому руководство "Наполи" не пожалеет на приобретение перспективного игрока 35 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Кьеза забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи в 11 матчах за "Фиорентину".
Напомним, Кьеза намерен продлить контракт со своим клубом. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|12
|32
|2
|Ювентус
|12
|31
|3
|Интер Милан
|12
|30
|4
|Лацио
|11
|28
|5
|Рома
|11
|27
|6
|Сампдория
|11
|23
|7
|Милан
|12
|19
|8
|Торино
|12
|17
|9
|Фиорентина
|12
|16
|10
|Аталанта
|12
|16
|11
|Кьево
|12
|16
|12
|Болонья
|12
|14
|13
|Удинезе
|11
|12
|14
|Кальяри
|12
|12
|15
|Кротоне
|12
|12
|16
|СПАЛ
|12
|9
|17
|Сассуоло
|12
|8
|18
|Дженоа
|12
|6
|19
|Хеллас Верона
|12
|6
|20
|Беневенто
|12
|0