"Наполи" готов продать Фабиана Руиса в "Барселону" а 80 миллионов евро

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"Наполи" готов продать Фабиана Руиса в "Барселону" а 80 миллионов евро

"Наполи" хочет продать хавбека Фабиана Руиса в "Барселону" за 80 миллионов евро, передает Sports Mole.

По данным источника, Руис, возможно, станет главной целью каталонцев летом 2020-го. Также в игроке заинтересованы "Ювенутс" и "Реал", но они готовы заплатить лишь 45 миллионов евро.

Контракт Руиса с "Наполи" рассчитан до 2023 года, поэтому клуб готов рассматривать все предложения по игроку тщательно.

Руис - воспитанник "Бетиса", за который он играл с 2014 по 2018 год. В "Наполи" футболист перешел за 30 миллионов евро.

В этом сезоне Фабиан участвовал в 5 матчах Серии А, отметившись 1 голом.

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