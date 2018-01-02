"Наполи" готов продать Гулама в "Манчестер Юнайтед"

Алжирский защитник "Наполи" Фаузи Гулам может перейти в "Манчестер Юнайтед", сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, итальянский клуб готов принять предложение манкунианцев в размере 60 миллионов евро.

В этом сезоне 26-летний Гулам провел за "Наполи" 17 матчей, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

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