"Наполи" готов продать Гулама в "Манчестер Юнайтед"

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"Наполи" готов продать Гулама в "Манчестер Юнайтед"

Алжирский защитник "Наполи" Фаузи Гулам может перейти в "Манчестер Юнайтед", сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, итальянский клуб готов принять предложение манкунианцев в размере 60 миллионов евро.

В этом сезоне 26-летний Гулам провел за "Наполи" 17 матчей, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" готов сделать 60-миллионное предложение по защитнику "Наполи". | http://soccernews.ru

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