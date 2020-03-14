"Наполи" готов продать Милика
Нападающий "Наполи" Аркадиуш Милик может сменить команду летом этого года, сообщает Corriere dello Sport.
По сведениям издания, неаполитанский клуб выразил готовность продать поляка в связи с возникшими проблемами при продлении контракта.
Действующее соглашение между сторонами истекает в 2021 году и "Наполи" опасается, что может потерять форварда бесплатно.
В текущем сезоне 26-летний Милик забил 12 голов в 22 матчах. Его рыночная стоимость - 40 миллионов евро.
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|26
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|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
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|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
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|25
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|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
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|Брешия
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