"Наполи" готов продать Милика

Нападающий "Наполи" Аркадиуш Милик может сменить команду летом этого года, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, неаполитанский клуб выразил готовность продать поляка в связи с возникшими проблемами при продлении контракта.

Действующее соглашение между сторонами истекает в 2021 году и "Наполи" опасается, что может потерять форварда бесплатно.

В текущем сезоне 26-летний Милик забил 12 голов в 22 матчах. Его рыночная стоимость - 40 миллионов евро.

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