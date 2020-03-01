"Наполи" готов продлить контракт с форвардом Мертенсом
"Наполи" планирует продлить контракт с форвардом Дрисом Мертенсем. Об этом рассказал спортивный директор клуба Кристиан Джинтоли.
"Общаемся с окружением Мертенса и надеемся на лучшее. Он многое дал этому клубу, мы примем любое его решение, это его дом.
Ведем переговоры с агентами игрока. Будем счастливы, если он примет решение остаться", - приводит слова Джинтоли football-italia.
В форварде также заинтересованы "Монако" и "Интер". Его контракт с "Наполи" рассчитан до лета 2020 года.
В этом сезоне Серии А Мертенс принял участие в 20 матчах, забил 6 голов и стал автором 4 результативных передач.
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|Команда
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|26
|62
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|Ювентус
|25
|60
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|Интер Милан
|24
|54
|4
|Аталанта
|24
|45
|5
|Рома
|25
|42
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|25
|36
|8
|Хеллас Верона
|24
|35
|9
|Парма
|24
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|24
|32
|12
|Сассуоло
|24
|29
|13
|Фиорентина
|25
|29
|14
|Удинезе
|25
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|15
|Торино
|25
|27
|16
|Лечче
|25
|25
|17
|Сампдория
|24
|23
|18
|Дженоа
|25
|22
|19
|Брешия
|25
|16
|20
|СПАЛ
|25
|15