"Наполи" готов продлить контракт с форвардом Мертенсом

"Наполи" планирует продлить контракт с форвардом Дрисом Мертенсем. Об этом рассказал спортивный директор клуба Кристиан Джинтоли.

"Общаемся с окружением Мертенса и надеемся на лучшее. Он многое дал этому клубу, мы примем любое его решение, это его дом.

Ведем переговоры с агентами игрока. Будем счастливы, если он примет решение остаться", - приводит слова Джинтоли football-italia.

В форварде также заинтересованы "Монако" и "Интер". Его контракт с "Наполи" рассчитан до лета 2020 года.



В этом сезоне Серии А Мертенс принял участие в 20 матчах, забил 6 голов и стал автором 4 результативных передач.

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