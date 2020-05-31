"Наполи" готов сделать скидку "Арсеналу", чтобы не продавать Милика в "Ювентус"

Неаполитанский "Наполи" не хочет продавать "Ювентусу" польского нападающего Аркадиуша Милика, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, владелец клуба Аурелио Де Лаурентис не намерен усиливать конкурента по Серии А. Ради этого он готов продать форварда в "Арсенал" по сниженной цене.

Ранее сообщалось, что "Наполи" оценивает футболиста в 50 миллионов евро. Им также интересуются "Атлетико" и "Тоттенхэм".

В нынешнем сезоне 26-летний Милик провел за "Наполи" 22 матча во всех турнирах и забил 12 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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