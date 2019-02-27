"Наполи" готов удовлетворить финансовые аппетиты Икарди
"Наполи" готов удовлетворить финансовые аппетиты нападающего миланского "Интера" Мауро Икарди, сообщает известный журналист Танкреди Палмери.
По его информации, неаполитанцы предлагают аргентинскому бомбардиру личный контракт с окладом в размере 9 миллионов евро после вычета налогов плюс бонусы около двух миллионов.
Напомним, что "Интер" готов платить форварду только 6,5 миллиона евро в год плюс бонусы.
Также на Икарди, который в текущем сезоне забил 15 голов и сделал 3 ассиста в 28 матчах, претендует туринский "Ювентус".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|25
|69
|2
|Наполи
|25
|56
|3
|Интер Милан
|25
|47
|4
|Милан
|25
|45
|5
|Рома
|25
|44
|6
|Лацио
|24
|38
|7
|Торино
|25
|38
|8
|Аталанта
|25
|38
|9
|Фиорентина
|25
|36
|10
|Сампдория
|25
|36
|11
|Сассуоло
|25
|31
|12
|Дженоа
|25
|29
|13
|Парма
|25
|29
|14
|Кальяри
|25
|24
|15
|СПАЛ
|25
|23
|16
|Удинезе
|24
|22
|17
|Эмполи
|25
|21
|18
|Болонья
|25
|18
|19
|Фрозиноне
|25
|16
|20
|Кьево
|25
|10