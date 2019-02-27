"Наполи" готов удовлетворить финансовые аппетиты Икарди

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"Наполи" готов удовлетворить финансовые аппетиты Икарди

"Наполи" готов удовлетворить финансовые аппетиты нападающего миланского "Интера" Мауро Икарди, сообщает известный журналист Танкреди Палмери.

По его информации, неаполитанцы предлагают аргентинскому бомбардиру личный контракт с окладом в размере 9 миллионов евро после вычета налогов плюс бонусы около двух миллионов.

Напомним, что "Интер" готов платить форварду только 6,5 миллиона евро в год плюс бонусы.

Также на Икарди, который в текущем сезоне забил 15 голов и сделал 3 ассиста в 28 матчах, претендует туринский "Ювентус".

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