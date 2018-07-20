"Наполи" готов увеличить предложение по Бензема

"Наполи" готов увеличить предложение по форварду мадридского "Реала" Кариму Бензема, информирует Corriere dello Sport.

Так, по сведениям источника, неаполитанцы планируют поднять свою ставку по 30-летнему нападающему "сливочных" до 50-ти миллионов евро. Самому французу вице-чемпион Италии планирует предложить зарплату в размере 7 миллионов евро в год.

Напомним, "Реал" не устроило первое предложение "Наполи" по своему ведущему игроку. | soccernews.ru