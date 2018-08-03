"Наполи" готов заплатить 50 миллионов евро за форварда сборной Италии

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"Наполи" готов заплатить 50 миллионов евро за форварда сборной Италии

"Наполи" проявляет интерес к нападающему "Торино" Андреа Белотти, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, неаполитанский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 50 миллионов евро. Сумма отступных в его контракте составляет 100 миллионов евро, но клубы могут согласовать трансфер за 60 миллионов.

Стоит отметить, что 24-летний Белотти стал лучшим итальянским бомбардиром Серии А в сезоне 2016/17, забив 26 голов. Однако, в прошлом сезоне форвард отличился всего лишь 10 раз в 32 поединках.

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