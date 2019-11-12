"Наполи" готов заплатить 60 миллионов евро за двух норвежцев

Теги наполиэрлинг холандсандер бергегенктрансферы

"Наполи" готов заплатить 60 миллионов евро за двух норвежцев

"Наполи" хочет купить сразу двух норвежских футболистов - нападающего "Ред Булл Зальцбург" Эрлинга Холанда и полузащитника "Генка" Сандера Берге, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб готов заплатить 40 миллионов евро за Холанда и еще 20 миллионов за Берге. Впрочем, приобрести Холанда будет непросто, так как на него нацелены все европейские топ-клубы, а "Ред Булл" оценивает его в 90 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 19-летний Холанд провел за "Ред Булл Зальцбург" 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 26 голов и отдал шесть результативных передач. На счету 21-летнего Берге два забитых мяча в 20 поединках.

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