"Наполи" готов заплатить более 20 миллионов евро за воспитанника "Милана"

"Наполи" хочет купить нападающего СПАЛа Андреа Петанью, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Неаполитанский клуб намерен подписать футболиста в зимнее трансферное окно и предложил за него 21 миллион евро. Эта сумма может вырасти еще на несколько миллионов в виде бонусов. Впрочем, СПАЛ надеется удержать игрока до окончания сезона-2019/2020.

24-летний Петанья является воспитанном "Милана". В нынешнем сезоне он провел за СПАЛ 21 матч во всех турнирах и забил восемь голов. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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