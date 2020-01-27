"Наполи" готов заплатить более 20 миллионов евро за воспитанника "Милана"
"Наполи" хочет купить нападающего СПАЛа Андреа Петанью, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Неаполитанский клуб намерен подписать футболиста в зимнее трансферное окно и предложил за него 21 миллион евро. Эта сумма может вырасти еще на несколько миллионов в виде бонусов. Впрочем, СПАЛ надеется удержать игрока до окончания сезона-2019/2020.
24-летний Петанья является воспитанном "Милана". В нынешнем сезоне он провел за СПАЛ 21 матч во всех турнирах и забил восемь голов. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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Экс-тренер "Спартака" возглавил "Химки"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|21
|51
|2
|Интер Милан
|21
|48
|3
|Лацио
|20
|46
|4
|Рома
|21
|39
|5
|Аталанта
|21
|38
|6
|Кальяри
|21
|31
|7
|Парма
|21
|31
|8
|Милан
|21
|31
|9
|Хеллас Верона
|20
|29
|10
|Наполи
|21
|27
|11
|Болонья
|21
|27
|12
|Торино
|21
|27
|13
|Фиорентина
|21
|25
|14
|Удинезе
|21
|24
|15
|Сассуоло
|21
|23
|16
|Сампдория
|21
|20
|17
|Лечче
|21
|16
|18
|СПАЛ
|21
|15
|19
|Дженоа
|21
|15
|20
|Брешия
|21
|15